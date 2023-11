WWE | Nakamura lancia una presunta promo contro CM Punk a Monday Night Raw

(Di martedì 14 novembre 2023) Durante l’ultimo episodio diRaw, andato in onda questa notte, Shinsukeha tenuto unadietro le quintendo una sfida ad un wrestler “anonimo”. Il wrestler giapponese ha ammesso di sentirsi frustrato perché questo suo avversario è “benedetto da tanti privilegi”.ha proseguido lautilizzato alcune frasi della canzone “Fire Burns“, la theme song d’ingresso di CMquando era in WWE, cosa che ha spinto i fan a credere che il ritorno del wrestler di Chicago sia sempre più vicino. Strategia di marketing? Indizio? A meno di due settimane da Survivor Series a Chicago l’hype su “The Best In The World” è sempre più alle stelle. ¿A quién se refiere Shinsukeen esta ...

The latest episode of Monday Night RAW was aired from the Capital One Arena in Washington, D.C. In an action-packed episode, Shinsuke Nakamura got a win over the Alpha Academy member Otis.- Piper Niven faced Tegan Nox. Nox had Natalya in her corner. Chelsea Green interfered, and Natalya took her out. - Cody Rhodes and Jey Uso challenged The Judgment Day (Finn Balor and Damian Priest) ...