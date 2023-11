Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli Contratto fino a fine giugno

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Allaha detto sì. Ildel, dopo Rudi Garcia, sarà. Lo ha anticipato il giornalista Di Marzio con un post su X e la conferma arriva ora tramite l’agenzia Dire. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto un colloquio con il tecnico livornese, che ha accettato sette mesi diper allenare gli azzurrial2024. Igor Tudor, altro nome in lista e papabile nella rosa dei prescelti, aveva invece chiesto più garanzie. Manca solo l’annuncio ufficiale ma la firma è già sul. Si attende, in serata, il comunicato di esonero di Garcia. #è il prescelto per la panchina del @ssc: #DeLaurentiis ha sciolto i ...