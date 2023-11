Voragine in città | traffico in tilt e residenti senza acqua

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) Unasi è aperta improvvisamente in pieno centro in. Un problema che ha portato iline ia restare. La situazione a Roma è sempre più critica. Già i diversi cantieri presenti instanno portando disagi ai cittadini e ai turisti. Ora a questi dobbiamo aggiungere unache si è aperta in pieno centro. Come riportato da La Repubblica, la strada è crollata in corso Francia e sono già intervenuti per cercare di riportare tutto alla normalità anche se non sarà un compito semplice. Ecco lache si è aperta in corso Francia – Notizie.com – foto TwitterUn problema che ha provocato diversi disagi per quanto riguarda ile molti ...