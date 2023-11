Volo | “Che Genitore Sei se Fai i Balletti su Tik Tok? Di Sicuro Non un Riferimento per i Figli”

(Di martedì 14 novembre 2023) Nell’ultima intervista al Corriere della Sera, Fabiocondivide pensieri profondi sulla sua vita, senza considerare la separazione come un fallimento, ma piuttosto come un passo naturale nella crescita personale. ...

" La vita è come una freccia in. Tu prendi bene la mira, ma tra la freccia e il bersaglio c'è la variabile del destino ". Una frase molto profondaracchiude lo spirito di una vitaimprovvisamente, per un incidente, una ...

Volo Lamezia-Orio cancellato per maltempo, disagi per 200 ... L'Eco di Bergamo

Maltempo in Calabria, 200 passeggeri bloccati all'aeroporto di Lamezia Terme Sky Tg24

Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, la natalità e le pari opportunità, quella di Indi era una storia scritta «Se lo fosse stata non avrebbe avuto ...Secondo l’ex ministro dem “La legge di Bilancio è come la riforma costituzionale, è un rischio da non sottovalutare”. Critiche a Toti e Calenda. E su Schlein: ...