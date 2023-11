Volley femminile | Conegliano continua il suo percorso in Champions League | sfida contro l’Allianz MTV Stoccarda

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Secondo impegno europeo per l’Imoco, che domani sera alle 19.00 sarà impegnata in trasferta sul campo delMTV. Siamo all’interno del girone D della CEV2023-2024 di, un gruppo in cui le Pantere sono le naturali favorite per chiuderlo al comando. L’avversario di questa sera è lo, che settimana scorsa è uscito sconfitto dal matchil Resovia.viene da un inizio di stagione favoloso, in cui la sensazione della sconfitta è sconosciuta. All’esordio inSantarelli ha deciso di fare un ampio turn over e nonostante qualche sofferenza di troppo, soprattutto nel primo set, le Pantere hanno ...