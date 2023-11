Volley | Champions League femminile 2023 2024 | Milano domina a Mulhouse e va in testa al girone

Leggi su sportface

Seconda partita e seconda vittoria per l'Allianz Veronella Pool A delladi. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno battuto in trasferta le francesi delAlsace con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-12, 25-22) e si prendono così la vetta solitaria delalmeno per una notte in attesa del match di domani sera in cui le turche del Vak?fBank Istanbul potranno raggiungere le lombarde. Protagonista in Alsazia è Paola Egonu, autrice di 14 punti e top scorer dell'incontro. Bene anche Kara Bajema, che mette a referto 12 punti.