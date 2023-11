Volley | Cev Cup femminile 2024 | Chieri vola agli ottavi | Dudingen ko anche al ritorno

(Di martedì 14 novembre 2023) Altra convincente prestazione europea per la Reale Mutua Fenera, che neldei sedicesimi di finale della Cev Cupdiha bissato la vittoria della scorsa settimana ai danni delle svizzere del FKB Power Cats. Le ragazze di coach Giulio Bregoli si sono imposte con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-7, 25-14) in poco più di un’ora di gioco e dopo aver sofferto solo nel parziale d’apertura. A fine partita sono cinque le giocatrici in doppia cifra per la squadra piemontese, che vede come top scorer Madison Kingdon Rishel e Martha Evdokia Anthouli a quota 13 punti. Adesso neglidi finalese la vedrà con le serbe del Lajkovac, che hanno battuto le ceche di Brno. CHAMPIONS LEAGUE: ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Chieri - Dudingen dellaCup 2023/2024 difemminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'...

Pallavolo Cev F – Anastasiia Kapralova: “Dobbiamo completare il lavoro iniziato in Norvegia” ivolleymagazine

Coppe europee – Una nuova settimana CEV alle porte, si parte con ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Secondo impegno europeo per l'Imoco Volley Conegliano, che domani sera alle 19.00 sarà impegnata in trasferta sul campo dell'Allianz MTV Stoccarda. Siamo all'interno del girone D della CEV Champions L ...Con Lubian finalmente a disposizione la squadra di Santarelli cerca domani mercoledì 15.00, alle 19.00 in Germania, la seconda vittoria nella competizione europea ...