“Voleva solo i suoi soldi” | factotum di Gina Lollobrigida condannato a 3 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023) Ildiè statoa 3con l’accusa di circonvenzione d’incapace: la sentenza.può riposare in pace. Anche l’ultimo sospeso che riguardava la sua vita è stato risolto: il collaboratore Andrea Piazzolla è statoa 3con l’accusa di circonvenzione d’incapace. Nello specifico l’uomo – che è stato accanto alla diva del cinema nell’ultima parte della sua intensa vita – è accusato di aver sottratto fondi per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Colpo al supermercato di Guidonia: ladri in fuga con la cassafortea 3: le accuse Vicenda che ...