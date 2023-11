Voci di Gaza – “Siamo fuggiti da casa senza poter prendere niente | ora dormiamo in una tenda Non andremo nel Sinai | questa è la nostra terra”

(Di martedì 14 novembre 2023) Sawsan viveva nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di, colpito e devastato da diversi raid della forze israeliane. Inintervista video fatta dagli operatori di Oxfam, racconta le fasi drammatiche della fuga da, del cammino verso sud e della faticosa ricerca di un posto dove dormire. “Il nostro quartiere è stato attaccato da un pesante bombardamento, c’erano fumo e macerie. Le finestre sono esplose. Cisvegliati ecorsi via. Non abbiamo potutonulla dascappati con i vestiti estivi perché tre settimane fa faceva caldo”. Ora Sawsan ha trovato rifugio con la sua famiglia in una, nella zona meridionale della Striscia. “Non posso credere che ora ...

PUBBLICITÀ In Israele, nel contesto del traumatico massacro del 7 ottobre da parte di Hamas e della successiva offensiva militare israeliana a, ledissenzienti tacciono. I palestinesi affermano di temere di essere arrestati se accusati di parlare apertamente della guerra, compresi i social. Gli israeliani critici , inclusi docenti ...

Un Paese spaccato a metà. Anzi, la maggior parte degli israeliani non vede l’ora che il premier Bibi Netanyahu tolga il disturbo (e finalmente venga processato per le molteplici corruzioni ...Per loro fortuna l’inferno è un’invenzione dei cattolici di Dante e di Guttuso che l’ha rappresentato in pittura, altrimenti ci finirebbero dentro, arrostiti, Hamas e Netanyau. D’accordo, sono ...