Vivian Silver | l' attivista per la pace israelo - canadese è stata uccisa da Hamas

Uccisa da Hamas il 7 ottobre:, 74 anni, che in precedenza si pensava fosse stata presa in ostaggio, era stata uccisa dall'organizzazione terroristica nel Kibbutz Beeri. Lo ha detto un diplomatico israeliano in Canada.

Persa ogni speranza, è morta l'attivista Vivian Silver data per rapita Avvenire

Israele: "Pausa di 4 ore nei combattimenti a Gaza City". Wp: vicino accordo Israele-Hamas su ostaggi - Direttore dell'ospedale Al-Shifa: 179 persone sepolte nelle fosse comuni - Direttore dell'ospedale Al-Shifa: 179 persone sepolte nelle fosse comuni RaiNews

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Esercito: Hamas non controlla più Gaza. Preso Parlamento DIRETTA