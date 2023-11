Vittoria Ceretti e tutti i vip alla super festa di compleanno di Leonardo Di Caprio

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 14 novembre 2023) Quando Leo Dichiama, tutta Hollywood risponde. Le star americane sembrano essersi liberate dai loro impegni questo fine settimana per omaggiare l’ammiratissimo attore. La celebre stella di Titanic e The Wolf of Wall Street (ma la lista dei suoi film di maggior successo potrebbe essere ben più lunga) ha celebrato in grande stile il suo 49esimolo scorso 11 novembre, orchestrando un sontuoso party presso una residenza privata a Beverly Hills. Tra i partecipanti di spicco figuravano Beyoncé e Jay-Z, Zoë Kravitz e Channing Tatum, Tobey Maguire, Rita Ora e Taika Waititi, Olivia Wilde, Lady Gaga, Lil Wayne, Axl Rose, Snoop Dogg, Chris Rock, Scott Eastwood, Soleil Moon Frye, Kim Kardashian, Emile Hirsch, Lukas Haas, Salma Hayek, Casey Affleck e la fidanzata Caylee Cowan, la mamma del festeggiato Irmelin Indenbirken, ...