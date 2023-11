Visnadi | «Inter non obbligata a vincere a Torino Una differenza»

(Di martedì 14 novembre 2023) Anche se a Juventus-mancano ancora due settimane, inframezzate dalla sosta Nazionali, siamo già in clima derby d’Italia. Di questo e delle differenze fra le due squadre parla Giannisu Radio Radio. QUANTO VALE – Gainnifocalizza la sua attenzione su Juventus-del prossimo 26 novembre: «L’deve mettere in campo tutta la sua qualità per battere la Juventus? Sì, deve mettere in campo la sua superiorità ma allo stesso tempo penso che questa partita vale più per i bianconeri. Intanto perché la Juventus è dietro, perché gioca in casa e perché l’non dev’essereanche a. La squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe lievitare un po’ la sua cifra di gioco perché non può andare sempre ...

... con un successo andrebbero a - 2 dall', mantenendo il secondo posto e allungando a +4 sul ... COM PER IL COMMENTO DI GIANNI

Visnadi: “Inzaghi sempre più bravo, è lui la vera forza dell’Inter. Non c’è nessun giocatore…” fcinter1908

Visnadi: “Inter forte, profonda e bella ma con Lautaro è più completa. Qatar Airways…” fcinter1908

A Coverciano tra i convocati azzurri sei interisti e cinque juventini (ma Locatelli è tornato a casa). Dieci giorni insieme poi al rientro la sfida in campionato. Allegri: "Loro costruiti per vincere ..." Inzaghi sempre più bravo. Per come allena e per come parla. È lui la vera forza dell’Inter. Non c’è nessun giocatore che con lui non sia migliorato. Gli smontano la squadra e lui la rimonta in modo ...