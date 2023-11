Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv | Eurolega basket | orario | programma 14 novembre | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Derby tutto italiano in, martedì 14, laospita alla Segafredo Arena – palla a due alle ore 20:30 – l’nell’ottava giornata della regular season 2023-2024. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 20.30 Le V-nere cercano il pronto riscatto dopo il brutto ko rimediato la settimana scorsa in trasferta contro la capolista Real Madrid (100-74), con Tornike Shengelia e Marco Belinelli che proveranno a trascinare i compagni – 5-2 è il record dei bianconeri in Europa, attesi poi dalla trasferta di Atene di venerdì sera contro il Panathinaikos....