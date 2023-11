Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 8^ giornata dell’di. Di scena il derby italiano, tra due squadre che vivono momenti completamente diversi: le Vu Nere, infatti, contro il Real Madrid si sono viste interrompere una lunga striscia di cinque vittorie consecutive che le hanno portate al vertice della competizione, mentre i meneghini hanno sì battuto Valencia, ma in quello che è stato appena il secondo successo in. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 14 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in...