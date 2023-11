Violenza di gruppo su compagno di scuola | tre arresti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Tenenza di Sant’ Antimo hanno eseguito due ordinanze di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emesse dal Tribunale di Napoli Nord e dal Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta delle rispettive Procure. I tre giovani indagati (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti) sono gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di atti persecutori esessuale diin danno di un minore di diciotto anni, con l’aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima. Trattasi di un gravissimo caso di bullismo ai danni del minorenne portatore di handicap, che ha visto operare le due Procure in stretto coordinamento tra loro. L’attività di indagine ha permesso di raccogliere diversi elementi nei confronti dei tre ...