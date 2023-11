Vincenzo Ciampi M5S | I risparmi record ottenuti Irpiniambiente ad Avellino

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 14 novembre 2023): Le bugie di Festa sui rifiuti: isulla bolletta Tari giàdalla gestionesulla Tari ad. Sull’argomento è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle per la Campania,. Il consigliere, in una dichiarazione inviata ai media, ritiene chesiano giunti già durante la gestione. Di seguito la nota diCittadinanza attiva dice che la Tari 2023 è stata più leggera del 2022 per i cittadini di. Siamo al -5,1%. Mi chiedo allora quali sono iche ...