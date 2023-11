VIDEO La passione e la curiosità degli studenti del ‘De La Salle’ travolgono l’arbitro Maresca

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Una pioggia d’affetto per Fabio, arbitro della sezione di Napoli, che è stato accolto nel migliore dei modi daglidell‘Istituto ‘De Ladi Benevento. Legalità, sport, correttezza: tutti valori cheha voluto sottolineare di fronte a una platea interessata e molto curiosa, capace di fare molteplici domande. Dalla più scontata a quella più articolata, il fischietto internazionale non si è assolutamente sottratto, affascinando col suo modo di parlare e la sua capacità di coinvolgere. E non si è sottratto neanche alla sessione di foto e autografi, quasi una novità per un arbitro. “Oggi ho incontrato un pubblico meraviglioso – ha dichiaratoalla fine del convegno – e per me è stato motivo di grande emozione. La loro ...