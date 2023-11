Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)DEL 14 NOVEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA LAURENTINA FINO A VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO, CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio ...