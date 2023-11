Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)DEL 14 NOVEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA COLOMBO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; E PROPRIO SULLA COLOMBO SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL RACCORDO; RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA, IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral