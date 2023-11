Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)DEL 14 NOVEMBREORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PERNORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE SUD, UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE IN ESTERNA, CON CODE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA E IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ ...