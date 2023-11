Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)DEL 14 NOVEMBRE ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DIPER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN ESTERNA SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA CASAL BRUNORI E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN DIREZIONE EUR PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA-TERAMO NELLA GALLERIA SANT’ANGELO, SI PROCEDE ALLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI A SEGUITO DI UN TAMPONAMENTO AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN DIREZIONE ...