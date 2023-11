Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)DEL 14 NOVEMBRE ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E-FIUMICINO POI TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE SALARIA E CASAL DEL MARMO A SEGUIRE TRA-FIUMICINO E PONTINA, SI RALLENTA TRA CASILINA E TIBURTINA SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A, CODE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST SITUAZIONE ANALOGA, AUTO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE. QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA ...