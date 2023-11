Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)DEL 14 NOVEMBRE ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD, ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI LA CIRCONE, È TORNATO REGOLARE, IN DIREZIONE DELLA FIRENZESEMPRE SULLA DIRAMAZIONENORD, MA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO ORA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A, CODE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST SITUAZIONE ANALOGA, AUTO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE A ...