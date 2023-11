Veronica Peparini incinta a 52 anni | Andreas Muller | “La visita non è andata bene”

Solo una settimana fa, nel salotto di Verissimo , il ventisettenne Andreas Muller e la cinquantaduenne- in coppia dal 2017, quando si sono conosciuti ad Amici dove lui era concorrente (vinse poi quell'edizione) e lei insegnante - avevano annunciato raggianti che stavano per diventare ...

Andreas Muller sulla gravidanza di Veronica Peparini: «L'ultima visita non è andata bene» Vanity Fair Italia

Veronica Peparini incinta, Andreas Muller e la gravidanza: «La visita non è andata come doveva andare» ilmessaggero.it

