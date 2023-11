Casini: "Un progetto di scambio e arricchimento culturale". Santanni: "Un'immersione nell'Italia più autentica, con Lucignano obiettivi a lungo termine"

Venti studenti statunitensi ospiti di Lucignano LA NAZIONE

Venti borse di studio per gli studenti più meritevoli da 100 a 400 euro offerte dal Comune PadovaOggi

Il gruppo totale di studenti è di 84, tra di loro venti hanno espressamente scelto Lucignano per la loro formazione”. Studentesse e studenti, insieme ai loro docenti, hanno svolto una serie di ...Al via presso l'azienda agricola Tenute lu spada il nuovo percorso dell’ts – Istituto Tecnologico Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato della Puglia ...