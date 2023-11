Venezuela-Ecuador giovedì 16 novembre 2023 ore 23 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 14 novembre 2023) L’ottima partenza delin questo cammino verso i mondiali che si disputeranno in Nord America sta permettendo alla formazione guidata dal tecnico argentino Fernando Batista di sognare la prima storica qualificazione ad una fase finale di una Coppa del Mondo. La Vinotinto infatti con 7 punti frutto di due vittorie interne senza subire reti InfoBetting: Scommesse Sportive e

Venezuela-Ecuador (giovedì 16 novembre 2023 ore 23 : 00) : formazioni - quote - pronostici

Venezuela vs Ecuador – probabili formazioni

... dove vederla in tv e live streaming gratis - 16 NOV Bolivia - Perù, dove vederla in tv e live streaming gratis - 16 NOV, dove vederla in tv e live streaming gratis - 16 NOV

Pronostico e quote di Venezuela-Ecuador, le statistiche del match Corriere dello Sport

Mondiali 2026, qualificazioni sudamericane: le formazioni ufficiali di Venezuela-Ecuador TUTTO mercato WEB

La strada per la qualificazione ai prossimi Mondiali è ancora molto lunga ma in queste prime quattro partite sia il Venezuela che l' Ecuador hanno dimostrato di potercela fare. Il Venezuela dopo aver ...Entrambe le Nazionali hanno perso soltanto una volta nelle prime quattro gare disputate nel girone ...