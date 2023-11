Vela | l’Italia ha qualificato 8 barche su 10 alle Olimpiadi di Parigi 2024 E potrebbe non essere finita…

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Il 2023 dellaitaliana si è concluso di fatto ieri a Vilamoura con il triplice Europeo delle classi acrobatiche, quindi è giunto il momento di tracciare un bilancio stagionale soprattutto in chiave qualificazione olimpica ai Giochi di. Il movimento azzurro ha avuto il merito di trovare una buona costanza di rendimento per tutto l’anno in diverse classi, trovando inoltre un’ottima prestazione collettiva nell’evento più importante di questo nuovo ciclo a cinque cerchi. I Mondiali unificati di Den Haag assegnavano infatti circa il 40% delle quote complessive per le regate olimpiche di Marsiglia eha risposto presente, qualificando al primo colpo ben 7 classi su 10 (pass non nominali): Nacra 17 misto con Ruggero Tita/Caterina Banti, windsurf maschile con Nicolò Renna, windsurf femminile con Marta ...