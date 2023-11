Vecchie conoscenze

Leggi su ilpost

(Di martedì 14 novembre 2023) “Quando la sveglia si sente suonar/il buon soldato si deve alzar/si deve alzare con grande allegria/viva Savoia Cavalleria”. Da un paio di giorni mi sveglio – di mattina molto presto – con questa assurda canzoncina nella testa. E la canticchio accendendo la macchina del caffè. La cosa incredibile è che non la sentivo e non la cantavo da una sessantina d’anni (parecchio tempo, direi). Me la cantava mia nonna quando ero bambino. Apriva gli scuri della mia stanza, nella casa al mare dove passavo l’estate, e il “buon soldato” si alzava. Ora quella canzoncina stupida e allegra è ritornata. Per suo conto, e senza chiedermi il permesso. Perché? Da dove? Quale è stato l’innesco che l’ha fatta sortire dagli anni