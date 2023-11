Valverde | «D’estate andavo a letto e sentivo gli scarafaggi Avevo il materasso sul pavimento»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Federico, centrocampista uruguaiano del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a The Players’ Tribune: «Mio padre lavorava come guardia di sicurezza al casinò. Mia madre vendeva vestiti e giocattoli con un carretto al mercatino delle pulci. Posso ancora sentire il rumore delle ruote mentre spingeva il suo enorme carrello pieno di scatole lungo la strada. Sembrava qualcosa che solo Hulk potesse fare, ed era proprio la mia povera piccola mamma! Ma era una guerriera. A volte la accompagnavo e mi sedevo sopra i palchi, guardando le macchine che passavano, senza rendermi conto del suo sacrificio. La parte peggiore era che, alla fine di una lunga giornata, dovevi piegare tutti i vestiti, impacchettare di nuovo tutto e spingere quel maledetto carrello per tornare a casa! Quindi preparare la cena! E lavarmi i calzini sporchi! Mia madre è la mia ...