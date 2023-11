Valverde | «Come fermare Messi? Al Real mi aiutava Casemiro…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Federico, centrocampista dell’Uruguay eMadrid, prima della sfida contro l’Argentina diFederico, centrocampista delMadrid, ha parlato in conferenza stampa prima di Argentina-Uruguay. FUTURO – «Non so, non sono mai riuscito a farlo. Ho giocato tante partite contro di lui quando era al Barcellona e Casemiro è sempre stato un’arma contro Leo. Bisogna rispettarlo perché è uno dei migliori giocatori al mondo. Sarà molto difficile, conosciamo la classe dell’Argentina, die sappiamo tutto quello che hanno ottenuto».