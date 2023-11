Valle Caudina | entrano in casa e portano via una pistola e un orologio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto, nella serata di ieri, in un’abitazione di via Pennino a Sant’Agata de Goti. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono penetrati all’interno dellae hanno rubato unaGlock calibro 9×21 e uncon diamante. I proprietari, rientrati in, hanno constatato il furto e hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, giunti sul posto per i rilievi e avviare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.