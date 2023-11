Usa e Ue preparano la ritirata dall’Ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) Se ne parla sempre meno perché l’attenzione di media e leader occidentali è concentrata sulla crisi mediorientale, ma la guerra in Ucraina, a distanza di ventuno mesi dal suo inizio, non è ancora finita e continua a mietere vittime. Ma con lo stallo sul campo che prosegue e gli aiuti militari di Stati Uniti e Unione europea che sono sempre più ridotti, per Volodymyr Zelensky si preannuncia un inverno glaciale di cui Vladimir Putin sembra intenzionato ad avvantaggiarsi per far volgere definitivamente in suo favore le sorti del conflitto. La Russia può ordinare nuovi attacchi. E l’Ucraina senza il supporto dell’Occidente è disarmata Proprio nelle ultime ore dal Cremlino è arrivata un’inattesa apertura per tornare a dialogare con l’occidente su un’exit strategy dal conflitto. Come spiegato da Dmitry Peskov, portavoce di Putin, lo zar “non esclude mai contatti, poiché ha sempre detto di ...