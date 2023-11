Usa-Cina | la sfida della nuova corsa alla Luna

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Una'moderna'. Con una posta in gioco diversa dall'epocaGuerra Fredda, drivalità tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti quando l'obiettivo era rivendicare con una bandiera sul suolore il dominio morale e tecnologico di un sistema politico. Qualcosa che resta nella rivalità trae Stati Uniti, ma ora – scrive il Washington Postvigilia dell'atteso incontro negli Usa tra Joe Biden e Xi Jinping – i due Paesi lavorano a una presenza duratura sullae nello spazio cisre. Arrivare per primi "sarebbe motivo di vanto per la", ha detto in un'intervista Bill Nelson, amministratoreNasa. E, ha aggiunto, "è nostra ...