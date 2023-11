Usa | a ottobre inflazione rallenta al 3 | 2% | più lontana ' stretta' Fed

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. -(Adnkronos) - Al'negli Stati Unitiancora al 3,2% annuo e Wall Street vede alrsi l'ipotesi - pur remota - di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed. Il dato del mese scorso sui prezzi al consumo rappresenta un calo di 0,5 punti sul 3,7% di settembre ed è il primo calo del dato annuale negli ultimi tre mesi. Su base mensile, i prezzi sono rimasti stabili rispetto al +0,4% del mese precedente. Il valore è inferiore alle stime degli economisti che avevano previsto una crescita dei prezzi al 3,3% annuo e un +0,1% mensile. Più altro - ma anche questo inmento - il dato dell''core', cioè depurata delle voci più volatili come cibo ed energia, aumentato del 4,0% annuo e dello 0,2% mensile. Il dato 'core' peraltro è ...

... in passato carichi di retorica aggressiva nei confronti degli. "Forse - dice - la Cina si ... innescata dal terribile attacco del 7del gruppo in Israele. I raid e le operazioni israeliane ...

Inflazione Usa sotto le attese a ottobre: +3,2% rispetto a un anno fa Di Investing.com Investing.com Italia

USA: inflazione rimasta piatta a ottobre rispetto al mese precedente Borse.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - In rialzo modesto fino alla meta' seduta, le Borse europee hanno accelerato il passo dopo la pubblicazione dell'atteso dato sull'inflazione americana, ...