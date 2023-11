Uomo scomparso da agosto ritrovato senza vita in montagna | il cane ha vegliato sul suo padrone per 2 mesi

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Dallo scorso 19non si avevano notizie di Rich Moore e del suo, un jack russel, partiti per un’escursione al Blackhead Peak in Colorado. Dopo la segnalazione di scomparsa sono state avviate le ricerche, che non hanno prodotto alcun risultato e che quindi si sono interrotte il 30 ottobre. E poi, a distanza di oltre 2e mezzo, sono stati ritrovati sia ilche il. L’purtroppo era morto, ma ilera vivo e non si era mosso dal corpo delvegliando su di lui per tutto quel tempo. L’incredibile ritrovamento Delinda Vanne-Brightyn della TSAR (Taos Search and Rescue) ha comunicato il ritrovamento del corpo dell’: “È stato trovato 2,5 miglia a est della cima ...