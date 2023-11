Uomini e Donne | parla l' ex dama Elena Di Brino dopo il burrascoso addio al programma | Ho perso le staffe perché

(Di martedì 14 novembre 2023) Intervistata da Lollo Magazine, l'exdel trono over diha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con Maurizio Laudicino.

Dopo il suo burrascoso e discusso addio al programma, l'ex dama del trono over di, Elena Di Brino, ha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con Maurizio Laudicino ( qui l'intervista di Comingsoon.it al cavaliere del trono over )., parla ...

Lunedì 13 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 13/11/23 Isa e Chia

Confermiamo che Vanessa Mancini muore, ma non si tratta in alcun modo dell'ex partecipante di 'Uomini e Donne' ...I due si conoscono da più di 20 anni. Tina Cipollari e Gianni Sperti, la coppia di opinionisti di Uomini e Donne più famosa del mondo gossip, è stata ospite a Verissimo. (leggo.it) La storica coppia ...