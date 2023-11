Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 14 11 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 novembre 2023) Certo che è a volte certe coincidenze sono proprio incredibili, eh.esiste da più di vent’anni, e l’Italia non sarà un Paese grandissimo ma è comunque abitato da oltre 50 milioni di persone. Che un tiziomi la redazione per partecipare al programma proprio quando in studio c’è la sua ultima ex (quella con cui è finita – male – a luglio e che ora incontra – sempre fortuitamente, certo! – sui campi di padel) che sta spesso e volentieri seduta al centro per raccontare in mondovisione gli appassionantissimi sviluppi della sua nuova frequentazione è una casualità davvero pazzesca. Com’è pazzesco che una donna che fa pelo e contropelo al tizio che sta frequentando se per sbaglio lo vede sorridere quando riceve un messaggino sul cellulare e che fa il diavolo a quattro se nei selfie che lui le manda scorge uno spazzolino ...