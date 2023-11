Uomini e Donne | le prime parole di Elena Di Brino dopo l’abbandono | scottanti rivelazioni!

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 novembre 2023)Diha rotto il silenziol’addio aconcedendo la sua primissima intervista a Lorenzo Pugnaloni per LolloMagazine e non solo ha parlato del suo rapporto con Maurizio Laudicino fuori dal programma e dei loro progetti futuri, ma l’ex dama del trono over ha commentato la sua sfuriata con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e i loro continui attacchi. La donna ha anche svelato cosa fa di professione, specificando per quale motivo ha sempre voluto mantenere una certa discrezione all’interno della trasmissione.: nuovo inizio pere MaurizioDiha condiviso che il fatto di potersi incontrare a Roma era un vantaggio significativo per la sua relazione con ...