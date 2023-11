Uomini e Donne | in arrivo un colpo di scena riguardante Tina

Oggi, a, si inizia con il trono over e Gemma Galgani , che ha conosciuto uno sfuggente cavaliere, Riccardo. Al centro studio si siedono anche Claudia e Alessio con alcuni problemi della ...

Lunedì 13 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 13/11/23 Isa e Chia

Il Coordinamento Donne della CISL Funzione Pubblica organizzerà anche due assemblee sui posti di lavoro: martedì 21 novembre nella sede della Società Economica di Chiavari che parteciperà ai lavori ...Rivoluzione in arrivo a Uomini e Donne In questi giorni sono arrivate delle grandissime news per tutti i fan di Uomini e Donne. Come sappiamo infatti a sorpresa Ida Platano è stata annunciata come ...