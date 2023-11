Uomini e Donne anticipazioni 14-16 novembre 2023 | lite Claudia-Alessio

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 14 novembre 2023) Nel corso delle puntate di, che saranno trasmesse tra il 14 e il 16, vedremo che si parlerà principalmente degli esponenti del Trono Over. Gemma Galgani ha recentemente conosciuto un nuovo cavaliere di nome Bruno, tuttavia, sembrerà che le cose tra loro non siano andate per il verso giusto. Al centro dell'attenzione, poi, ci saranno ancheLenti ePili Stella. I due si stanno frequentando da un bel po' di tempo, ormai, tuttavia, in questo periodo hanno avuto delle divergenze, che non esiteranno a raccontare in puntata. A causare i loro scontri sarà un ex di lei. Al Trono Classico, invece, si parlerà principalmente di Cristian Forti.: Bruno assente, ...