Under 21 | Barbieri | “Un sogno essere qui Pronto a dare tutto”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) “E’ stata una bellissima emozione, è unqui e rappresentare l’Italia. Daròme stesso. Come mi trovo con Nunziata? I terzini sono molto importanti, il mister ci chiede di trovare le punte e fare tanti cross“. Sono queste le parole di Tommaso, difensore del Pisa e uno dei volti nuovi di questa tornata di convocazioni del commissario tecnico dell’Italia21, Carmine Nunziata, in vista del doppio impegno contro San Marino e Irlanda. Due sfide, quelle che vedranno impegnati gli Azzurrini, che diranno molto sul cammino verso l’Europeo del 2025 in Slovacchia con i ragazzi di Nunziata che scenderanno in campo giovedì 16 a Serravalle contro San Marino e martedì 21 a Cork contro l’Irlanda, attualmente al comando del Gruppo A a punteggio pieno con tre vittorie su tre. Sarà una ...