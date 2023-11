Una scocca di terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Fermo

(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Torna a tremare la terra nella Marche. Una scossa di4.0 è stata registrata a 3 km a Sud di Montelparo, indi, ad una profondità di 22 chiloemtri. Attualmente non si segnalano danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita anche in molti comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

