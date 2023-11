Una nuova serie Tv in Friuli | le riprese di Prima di noi

(Di martedì 14 novembre 2023) Una saga familiare in sei puntate ambientata in larga parte nell'area montana del Pordenonese, quella diretta da Daniele Luchetti ("L'amica geniale" 2022) e Valia Santella ("Te lo leggo negli occhi" ...

La nuova vita di De Gea dopo essere stato svincolato: sta per comprarsi una squadra di calcio Sport Fanpage

Una nuova scoppiettante puntata è alle porte - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Secondo una nuova ricerca, oltre il 68% delle persone in Gran Bretagna fatica a dormire la notte, e una delle cause principali è probabilmente lo stress. È comune sperimentare sentimenti di ansia di t ...Sanremo 2024, i nuovi progetti di Blanco e Mahmood, ma anche Mr.Rain e i The Kolors: tutto quello che non puoi perderti nel nostro TG musicale in onda in radio, tv e web ...