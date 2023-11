Una Nazionale da derby d' Italia

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) A Coverciano tra i convocati azzurri sei interisti e cinque juventini (ma Locatelli è tornato a casa). Dieci giorni insieme poi al rientro la sfida in campionato. Allegri: "Loro costruiti per vincere lo scudetto". Inzaghi: "Favoriti per il gioco, non perché ricchi"