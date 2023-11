«Un sogno realizzato | Kusama a Bergamo» Stefano Raimondi | ci sarà anche una sua poesia

(Di martedì 14 novembre 2023) L’INTERVISTA. La sua passione per l’arte è diventato un lavoro, con la capacità di creare rete e connessione con il mondo creativo internazionale. Il direttore artistico di The Blank,, ci spiega come la mostra dellaè diventata darealtà.

'È unche si avvera. - ha detto Valente - Oggi siamo di fronte a un atto concreto che ... - ha rimarcato il rettore - Oggi in questo luogo abbiamol'obiettivo di garantire loro un'...

«Un sogno realizzato: Kusama a Bergamo». Stefano Raimondi: ci ... L'Eco di Bergamo

Fabio Cialdella alla Maratona di New York: «Ho realizzato un sogno ... CoratoLive.it

La donna di 33 anni - come riportano i media - è un'atleta con la sindrome di down e, arrivando alla fine di una delle competizioni podistiche più famose del mondo, ha realizzato il suo sogno. La ...Un impegno firmato presso il Ministero delle Politiche agricole per realizzare nuovi impianti e allacciamenti per produrre biometano. È il ...