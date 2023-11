Un posto al sole è realistico anche quando non ci si immedesima

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 novembre 2023) Non si capisce perché Upas, a cui abbiamo deciso di dedicare questa rubrica quotidiana proprio perché legata ogni giorno all’attualità del paese reale, ogni tanto senta l’esigenza di uscire fuori dal seminato abbandonando il senso di realtà. Dopo la storia del cagnolino con la stessa malattia del padrone (per fortuna da qualche puntata dimenticata), ora è il momento dell’omicidio architettato da Marina per liberarsi di Lara. E’ vero che Roberto Ferri e le sue compagne negli anni ci hanno abituato a tutto, e non ci stupiamo più di niente. Però èvero che nessuno dei telespettatori riesce a identificarsi o ritrovare una quotidianità in questa storia tipica più del sensazionalismo di una serie tv che della nostra soap di riferimento. Che però, a discolpa degli autori, non è totalmente estranea alla cronaca nera: nelle statistiche su 303 omicidi nel 2021, 139 cioè il ...