Un posto al sole | anticipazioni 15 novembre | Damiano si prende cura di Manuel

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 novembre 2023) Mercoledì 152023, su Rai Tre, è in programma una nuova puntata di Unal, celebre soap della rete ammiraglia, che ogni settimana tiene compagnia a milioni di telespettatori. Ma cosa accadrà nel corso del nuovo inedito appuntamento dello sceneggiato ambientato a Napoli? Lefanno sapere chedeciderà di occuparsi di, tale decisione lascerà Rosa piacevolmente sorpresa. Ma non è tutto, la luce dei riflettori sarà focalizzata anche sul rapporto tra Eugenio e Viola, entrato in profonda crisi. Scopriamo qualche spoiler sulla nuova puntata di Unal. Unal15Nella messa in onda di Un ...