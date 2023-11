Un nuovo murale per "l'Atelier Sperone" di Palermo nel segno del Pop

Leggi su agi

(Di martedì 14 novembre 2023) AGI - Grande fermento per l'inizio dei lavori alnel quartierediche vedrà intervenire l'artista pioppese Nino Carlotta su una parete di sette piani di una palazzina di viale Giuseppe Di Vittorio, tra due luoghi negati alla comunità: il campetto di calcio ridotto ormai a una pietraia e l'ex Centro servizi sociali, su cui167 ha acceso dei riflettori in più occasioni. Un'opera che andrà ad arricchire il museo a cielo aperto della periferia palermitana affacciata sulla Costa Sud e che saluta Monte Pellegrino. Risale al 26 marzo, l'iniziativa “In-Cura”, di pulizia dell'ex Centro Servizi Sociali, promossa da167, a cui hanno aderito liberi cittadini e associazioni di impegno civile e sociale per denunciare il grave stato di abbandono della ...