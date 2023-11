Ultravioletta | esplode la rivolta a “Reazione a catena”

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 novembre 2023) News tv. “Ritiratevi”. – Sono tanti gli spettatori che seguono con passione “”, il programma serale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. I campioni in carica, gli “” stanno scrivendo la storia della trasmissione. I concorrenti stanno collezionando una vittoria dopo l’altra. Eppure, e contro di loro e contro il format di successo, non mancano critiche al vetriolo. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Marco Liorni escluso da “”: la notizia è clamorosa Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, rissa dietro le quinte: cosa è successo Una trasmissione che piace quella di Marco Liorni, è seguitissima. E sui social nulla sfugge, il profilo X “Statistiche”, che raccoglie giorno per giorno ...