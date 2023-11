Ultras | De Laurentiis torna un attimo all' antico | Nelle curve italiane non c' è legalità

Dal giorno della fotografia lui è un intoccabile. "Dobbiamo guardare all'Inghilterra, hanno fatto le celle negli stadi. E non si sente mai un coro contro...", Detorna un attimo all'antico: "Nelle curve italiane non c'è legalità". Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli lo ha detto ieri alla tavola rotonda sugli stadi ...

Il Bari sa solo pareggiare. E i tifosi contestano De Laurentiis quotidianodipuglia.it

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso le sue preoccupazioni sullo stato del calcio italiano durante il convegno 'La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le n ...Si racconta che De Laurentiis non abbia nemmeno aspettato il fischio di fine partita per scendere negli spogliatoi. Tudor in pole position, poi ci sono le ipotesi Mazzarri e Cannavaro ...